أفقر 10 دول في العالم.. تعرّف إليها

يتصدر عدد من البلدان قائمة أفقر 10 دول في العالم، ويتم تعريف الفقر عموماً على أنه حالة اجتماعية واقتصادية لشعب لا يستطيع فيه الناس تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية للوجود والقدرة على العمل. إن توفر الموارد الطبيعية ومؤشر نوعية الحياة ومستوى الاقتصاد والتنمية البشرية هي عوامل أساسية تعتمد عليها رفاهية الدول والشعوب.

المعايير الرئيسية لتقييم وتحديد البلدان الأقل نمواً وفقاً للأمم المتحدة هي:



مؤشر جودة الحياة: ويعتمد تقييم نوعية الحياة على مؤشرات التلوث البيئي، ومؤشر الصحة، ومستويات معرفة القراءة والكتابة والتعليم، ونسبة أسعار العقارات إلى الدخل، وتكلفة المعيشة، والحرية السياسية والأمن، والظروف المناخية والجغرافية، والقوة الشرائية والرفاهية المادية. وتتمتع هولندا ولوكسمبورغ بأعلى مؤشر لجودة الحياة، في حين أن نيجيريا لديها أدنى مستوى.

مؤشر الضعف الاقتصادي: يشير هذا المؤشر إلى تأثير عوامل مثل السكان والموارد الطبيعية والموقع الجغرافي والظروف البيئية والتأثيرات الخارجية والبنية الاقتصادية ووجود الكوارث والصدمات التجارية على الاقتصاد. تتمتع بالاو وجزر مارشال وكيريباتي بدرجات عالية من الضعف.

الناتج المحلي الإجمالي للفرد: الناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر للاقتصاد الكلي يشير إلى مستوى التنمية الاقتصادية والنشاط في الدولة، ويعرض القيمة السوقية الإجمالية لجميع الخدمات والسلع بالدولار الأمريكي المنتجة خلال العام. يتم تعريف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أنه نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى إجمالي السكان.

إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي، يتم استخدام مؤشر الناتج القومي الإجمالي (GNP)، والذي يتم حسابه من إجمالي ربح الدولة مقسوماً على عدد السكان، مع مراعاة الدخل من الخارج. في عام 2023، صنف البنك الدولي الدول ذات الدخل المنخفض تلك التي يقل ناتجها المحلي الإجمالي عن 1085 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد.



أفقر 10 دول في العالم:



- بوروندي



الأسباب الرئيسية لفقر هذه البلاد هو الوضع السياسي غير المستقر وانخفاض مستوى الرعاية الصحية والصراعات العسكرية طويلة الأمد. يعمل السكان المحليون بشكل رئيسي في تربية الماشية أو الزراعة، ويتم زراعة القهوة والقطن والشاي للتصدير.

تمتلك بوروندي احتياطيات من الذهب والبلاتين والمعادن غير الحديدية الأخرى، كما يتم استخراج الفوسفور والكاولين والفاناديوم بكميات صغيرة، ومستوى التلوث والجريمة في البلاد مرتفع للغاية، لذلك لم يتم تطوير السياحة.



- جنوب السودان



هناك العديد من حقول النفط على أراضي هذا البلد، ولكن بسبب النزاعات المسلحة طويلة الأمد في جنوب البلاد، لم يتم تطويرها، ولا يوجد اقتصاد مركزي يسهم في التنمية الشاملة لجنوب السودان.

يعمل السكان المحليون بشكل رئيسي في تربية الحيوانات والزراعة، وتعيش هناك قبائل مختلفة. وفي السنوات الأخيرة أعلنت حكومة الولاية عن دورة لتطوير اقتصاد البلاد وتحسين المستوى المعيشي العام.



- ملاوي



يتميز هذا البلد بطبيعته الجميلة والشواطئ النظيفة والعديد من المتنزهات والمناطق المحمية التي تجذب الأجانب كزائرين. تتيح السياحة للسكان المحليين تطوير أعمال الفنادق والمطاعم والحرف اليدوية وتجارة الهدايا التذكارية. ومع ذلك، فإن معدل البطالة في البلاد لا يزال مرتفعا، ويعيش العديد من المواطنين تحت خط الفقر، وخاصة في المناطق الصغيرة. وكقاعدة عامة، يعمل السكان في تربية الماشية وزراعة الخضروات لتغطية نفقاتهم الأساسية والغذاء، كما يحتوي هذا البلد على رواسب اليورانيوم والفحم والبوكسيت والتي لا يتم استخراجها عمليا.



- جمهورية أفريقيا الوسطى



تمتلك جمهورية أفريقيا الوسطى احتياطيات نفطية، ولكن بسبب عدم الاستقرار السياسي وعدم وجود استراتيجية حكومية للترويج، لا تزال الصناعة متخلفة. يلبي سكان جمهورية أفريقيا الوسطى احتياجاتهم الغذائية بشكل أساسي من خلال زراعة الخضروات والفواكه والأخشاب الثمينة. وتمتلك البلاد بنية تحتية سيئة التطور، وعدم إمكانية الوصول إلى المحيط، وارتفاع معدل الجريمة كل هذه العوامل تؤثر سلبًا على السياح الذين يزورون البلاد.



- جمهورية الكونغو الديمقراطية



على الرغم من كونها غنية بالموارد، تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية تحديات اقتصادية بسبب عدم الاستقرار السياسي، وعدم جاهزية البنية التحتية.



- النيجر



يمتلك هذا البلد احتياطيات كبيرة من النفط وخام الحديد والذهب واليورانيوم والفوسفات والفحم، ولكنها تعد واحدة من أفقر عشر دول بسبب الانقلابات العسكرية المتكررة والوضع السياسي غير المستقر.

يعمل السكان المحليون بشكل رئيسي في الزراعة، فهم يزرعون الخضروات والقهوة والكاكاو. كما توجد شركات تعدين في غرب النيجر، لكن الصادرات منخفضة والأجور منخفضة، وبسبب الصراعات العسكرية، البلاد ليست مرغوبة بين السياح الأجانب.





- ليبيريا



تواجه ليبيريا، التي تتعافى من سنوات من الحرب الأهلية، تحديات اقتصادية، بما في ذلك معدلات البطالة المرتفعة، والبنية الأساسية المحدودة، والاعتماد على عدد قليل من الصادرات الرئيسية.



- موزمبيق



كانت الدولة الواقعة على شواطئ المحيط الهندي في حالة صراعات عسكرية لفترة طويلة. في الوقت الحالي، تستعيد موزمبيق إمكاناتها الاقتصادية، حيث يزور البلاد المزيد والمزيد من السياح كل عام، وتتمتع بمناخ دافئ وطبيعة جميلة وإمكانية الوصول إلى المحيط. لا يزال هناك عدد من المناطق بحاجة إلى الأمن بعد الأعمال العدائية، لكن مدن المنتجعات تستخدم قدراتها بالكامل، كما يمكن للأجانب الاسترخاء هناك، ويمكن للسكان المحليين العثور على عمل. تمتلك موزمبيق احتياطيات هائلة من الذهب، والتي، إذا تمت إدارتها بشكل صحيح، يمكن أن تزيد بشكل كبير من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.



- سيراليون



تقع هذه الدولة الأفريقية على شواطئ المحيط الأطلسي، والمدن الساحلية في هذا البلد أكثر تطوراً حيث توجد مطاعم ونوادي وفنادق يقيم فيها السياح ويمكن للسكان المحليين العثور على عمل. وفي الجزء الأوسط من البلاد، توجد فرص عمل أقل بكثير، والمواطنون هنا هم في الغالب لا يعملون. مستوى الرعاية الصحية في البلاد منخفض للغاية، وتلوث الهواء مرتفع، مما يسهم في تطور العديد من الأمراض، وخاصة مرض السل. تمتلك سيراليون رواسب من الذهب والبوكسيت وخام الحديد والماس. يتم التحكم في التعدين من قبل الحكومة.



- مدغشقر



يمتاز هذا البلد بشواطئه الجميلة وحياته البرية المتنوعة بشكل كبير، وتعتبر مدغشقر واحدة من أفقر الدول في العالم. وعلى الرغم من الاحتياطيات الكبيرة والشعبية بين السياح، فإن الافتقار للبنية التحتية لا يسمح للدولة باستغلال إمكاناتها بالكامل. الساحل الغربي لمدغشقر أكثر تطورا، كما يمكن للسكان المحليين العثور على عمل في قطاع الفنادق والمطاعم، ولكن هناك الكثير من المنافسة مع الزيادة السكانية. يوجد في البلاد رواسب معدنية ومعادن غير حديدية وأحجار كريمة، لكن استخراجها لم يتم تأسيسه على نطاق صناعي.