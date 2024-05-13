الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مأزق بين الغيوم.. مضيفات طيران يفرقن شجاراً على متن رحلة جوية
مأزق بين الغيوم.. مضيفات طيران يفرقن شجاراً على متن رحلة جوية
A-
A+

مأزق بين الغيوم.. مضيفات طيران يفرقن شجاراً على متن رحلة جوية

منوعات

2024-05-13 | 02:11
مأزق بين الغيوم.. مضيفات طيران يفرقن شجاراً على متن رحلة جوية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مأزق بين الغيوم.. مضيفات طيران يفرقن شجاراً على متن رحلة جوية

تمت الإشادة بثلاثة مضيفات طيران لنجاحهنّ في التعامل مع عراك جسدي بين راكبين على متن رحلة تابعة لخطوط "إيفا" للطيران (EVA Air).

وأفادت شركة الطيران أنّ الشجار بدأ عندما ورد أنّ أحد الركاب كان يسعل، وحاول الرجل المجاور له الانتقال إلى مقعد آخر للابتعاد عنه.
ومع ذلك، محاولة الرجل لتبديل المقاعد لم تكن ناجحة لأنّ المقعد الذي اختاره كان ينتمي لرجل آخر بالفعل.
ومن ثم دخل الرجلان في جدال حول المقعد، وأشارت شركة الطيران إلى أنّه تحول إلى خلاف جسدي.
وعندئذ تدخلت ثلاث مضيفات للتعامل مع الموقف، وفقاً للشركة.
وعند وقوع الحادث، كانت قد مرت 3 ساعات فقط من بدء رحلة "BR08"، التي تستغرق 12 ساعة إجمالاً من تايبيه إلى سان فرانسيسكو، الأربعاء الموافق لـ8 أيار. 
وأفادت شركة "إيفا"، ومقرها تايوان، لـ "CNN" أنّ الراكبان كانا من الأجانب، لكنها لم تحدد أصلهما.
وبفضل الإجراءات السريعة التي قامت بها المضيفات، وبمساعدة بعض الركاب القلقين، تم فصل الرجلين عن بعضهما البعض، بحسب الشركة، واستمرت بقية الرحلة كما كان من المقرر لها، وهبطت بنجاح في سان فرانسيسكو في الوقت المحدد.
وأكّدت خطوط "إيفا" في البيان: "لطالما تبنّت الشركة سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه حوادث إزعاج الركاب. وستقدم الشركة المكافآت المناسبة (لمضيفات الطيران الثلاثة) لاحقاً".
وتواصل قبطان الطائرة بشرطة سان فرانسيسكو في منتصف الرحلة، وتم نقل الراكبين للاستجواب عند وصولهما، بحسب شركة الطيران.

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو - طائرة تهبط من دون عجلات... وهذا ما فعلته لتفادي اندلاع حريق
06:05

بالفيديو - طائرة تهبط من دون عجلات... وهذا ما فعلته لتفادي اندلاع حريق

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل لاجتماعي طائرة خفيفة وهي تهبط على مدرج مطار في أستراليا من دون عجلات.

06:05

بالفيديو - طائرة تهبط من دون عجلات... وهذا ما فعلته لتفادي اندلاع حريق

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل لاجتماعي طائرة خفيفة وهي تهبط على مدرج مطار في أستراليا من دون عجلات.

طقس غير مستقر وإنخفاض إضافي في درجات الحرارة.. اليكم التفاصيل
Play
02:55

طقس غير مستقر وإنخفاض إضافي في درجات الحرارة.. اليكم التفاصيل

تؤدي كتل هوائية رطبة متمركزة فوق تركيا الى طقس غير مستقر مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وامطار متفرقة تشتد احيانا، فيما تتراجع فعالية هذه الكتل يوم غد الثلاثاء والاربعاء ويميل الطقس الى الاستقرار النسبي وارتفاع الحرارة.

02:55

طقس غير مستقر وإنخفاض إضافي في درجات الحرارة.. اليكم التفاصيل

تؤدي كتل هوائية رطبة متمركزة فوق تركيا الى طقس غير مستقر مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وامطار متفرقة تشتد احيانا، فيما تتراجع فعالية هذه الكتل يوم غد الثلاثاء والاربعاء ويميل الطقس الى الاستقرار النسبي وارتفاع الحرارة.

وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة
Play
01:58

وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة

توفي أول متلقٍ لكلية خنزير معدلة جينياً بعد شهرين من إجرائه الجراحة، وقال المستشفى إنه لا يوجد أي مؤشرات على أن الوفاة حدثت نتيجة زرع العضو الجديد.

01:58

وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة

توفي أول متلقٍ لكلية خنزير معدلة جينياً بعد شهرين من إجرائه الجراحة، وقال المستشفى إنه لا يوجد أي مؤشرات على أن الوفاة حدثت نتيجة زرع العضو الجديد.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024