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في ثاني ايام العيد.. لحق بزوجته في الشارع لينهي حياتها بسكين!
في ثاني ايام العيد.. لحق بزوجته في الشارع لينهي حياتها بسكين!
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في ثاني ايام العيد.. لحق بزوجته في الشارع لينهي حياتها بسكين!

منوعات

2024-06-18 | 01:50
في ثاني ايام العيد.. لحق بزوجته في الشارع لينهي حياتها بسكين!
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Aljadeed
في ثاني ايام العيد.. لحق بزوجته في الشارع لينهي حياتها بسكين!

الجاني شرع في تسديد طعنات عدة في جسدها

استيقظت تونس ثاني أيام عيد الأضحى على وقع جريمة بشعة هزت محافظة القيروان بالوسط الغربي للبلاد راحت ضحيتها أم لطفلين.

وفي التفاصيل فقد أوقفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، زوجا تورّط فجر امس في قتل زوجته البالغة من العمر 30 سنة، باستعمال سلاح أبيض (سكين) بطريقة وحشية، بعد مطاردتها في الطريق العام.

ووقعت الجريمة ذلك إثر خلاف نشب بين الزوجين اذ عمد الزوج إلى تعنيف زوجته فاضطرت إلى الفرار خارج المنزل، لكن الجاني استعان بسكين ولحق بها في أحد الشوارع، فأسقطها أرضا ثم شرع في تسديد عدة طعنات في مواطن من جسدها بطريقة بشعة، قبل أن يعمد إلى ذبحها، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

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