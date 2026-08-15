وعكة صحية مفاجئة تدخل الفنان السوري سمير سمرة المستشفى.. والنقابة تكشف حالته

وقالت النقابة في منشور عبر صفحتها الرسمية على " " إن سمرة دخل المستشفى إثر الوعكة الصحية، متمنية له الشفاء العاجل وعودته سريعاً إلى جمهوره ومحبيه.

ويُعد سمير سمرة من الأسماء الفنية التي بدأت مسيرتها خلال سبعينيات القرن الماضي، إذ كانت انطلاقته من خلال برنامج "مسرح المواهب"، الذي شكّل آنذاك مساحة لاكتشاف الأصوات والمواهب الفنية الجديدة.

وانطلق سمرة من مدينة اللاذقية على الساحل السوري، وقدم خلال مسيرته عدداً من الأعمال الغنائية، كما خاض تجربة التمثيل وشارك في فيلم "أمطار صيفية"، ليجمع بذلك بين الغناء والتمثيل قبل أن يركز لاحقاً بشكل أكبر على مجال التلحين.

وخلال السنوات الماضية، ابتعد سمرة نسبياً عن الأضواء، إلا أنه واصل نشاطه الفني من خلال التلحين. وكان قد كشف في لقاء تلفزيوني سابق أنه يعمل على نحو 40 لحناً غنائياً، مؤكداً في الوقت نفسه استعداده للعودة إلى الغناء "في أي لحظة".

وشارك الفنان السوري خلال مسيرته في عدد من المهرجانات المحلية والعربية، كما تعاون مع مجموعة من أبرز الملحنين السوريين والعرب.

ومن بين أشهر الأغنيات التي قدمها "جمعنا الهوى"، "عشان خاطر عيونك"، "متلك مافي"، "أنا ما بعرف أنا"، "حقي عليك"، "كلام يا ناس"، "الصبية الحلوة"، " حبيته" و"لا تدن مني".

ويأتي الإعلان عن دخول سمرة المستشفى وسط تفاعل من محبيه ومتابعيه، الذين تمنوا له تجاوز الوعكة الصحية والعودة سريعاً إلى نشاطه الفني.