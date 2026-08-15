محمد رمضان يشعل مراسي بتجمع جماهيري ضخم.. وتعليق طريف على الزحام

وظهر رمضان
في الفيديو وهو يسير وسط حشود من محبيه الذين حرصوا على الاقتراب منه والتقاط الصور التذكارية معه، وسط أجواء من الحماس والتفاعل، فيما بدا واضحاً حجم التجمع الجماهيري الذي رافقه خلال جولته.
وعلّق محمد رمضان على المشهد بطريقته الطريفة، قائلاً: "بقدر الإمكان بحافظ على الحركة المرورية في مراسي"، في إشارة ساخرة إلى الزحام الذي يسببه تجمع الجمهور حوله أينما ظهر.
وأرفق رمضان الفيديو على أنغام أحدث أغانيه "حبيبي
أنا من غيرك حي"، التي استخدمها خلفية للمقطع، فيما تفاعل الجمهور بشكل لافت مع الفيديو، مشيدين بعلاقته مع محبيه وطريقته في التعامل معهم.
ويأتي ظهور محمد رمضان في مراسي بالتزامن مع نشاطه الفني المكثف خلال موسم صيف 2026، إذ يستعد لإحياء حفل غنائي في بورتو جولف العلمين
ضمن فعاليات Porto Golf Summer Festival.
ومن المنتظر أن يقدم رمضان خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي حققت انتشاراً واسعاً، إلى جانب عدد من أعماله الحديثة، ضمن عرض يجمع بين الغناء والاستعراض الذي اعتاد تقديمه في حفلاته.
ويواصل محمد رمضان خلال الفترة الحالية حضوره القوي على الساحة الفنية والغنائية، مستفيداً من التفاعل الكبير الذي تحظى به حفلاته ومقاطع الفيديو التي يشاركها مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي
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