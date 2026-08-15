محمد رمضان يشعل مراسي بتجمع جماهيري ضخم.. وتعليق طريف على الزحام

لفت الفنان محمد الأنظار خلال وجوده في منطقة مراسي بالساحل ، بعدما تجمع حوله عدد كبير من الجمهور أثناء جولته، في وثقه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وحصد تفاعلاً واسعاً من متابعيه.



وظهر في الفيديو وهو يسير وسط حشود من محبيه الذين حرصوا على الاقتراب منه والتقاط الصور التذكارية معه، وسط أجواء من الحماس والتفاعل، فيما بدا واضحاً حجم التجمع الجماهيري الذي رافقه خلال جولته.



وعلّق محمد رمضان على المشهد بطريقته الطريفة، قائلاً: "بقدر الإمكان بحافظ على الحركة المرورية في مراسي"، في إشارة ساخرة إلى الزحام الذي يسببه تجمع الجمهور حوله أينما ظهر.