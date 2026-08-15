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حريق مفاجئ في منزل ريهام سعيد بالساحل الشمالي.. وتكشف تفاصيل نجاتها
حريق مفاجئ في منزل ريهام سعيد بالساحل الشمالي.. وتكشف تفاصيل نجاتها
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حريق مفاجئ في منزل ريهام سعيد بالساحل الشمالي.. وتكشف تفاصيل نجاتها

فن و منوعات

2026-08-15 | 10:30
حريق مفاجئ في منزل ريهام سعيد بالساحل الشمالي.. وتكشف تفاصيل نجاتها
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Aljadeed
حريق مفاجئ في منزل ريهام سعيد بالساحل الشمالي.. وتكشف تفاصيل نجاتها

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن تعرض منزلها في الساحل الشمالي لحريق مفاجئ، اليوم السبت 15 أغسطس/آب 2026، إثر تماس كهربائي تسبب بانفجار داخل المنزل، مؤكدة نجاتها ومن كانوا برفقتها من الحادث.

وأعلنت ريهام سعيد تفاصيل الواقعة عبر حسابها على "فيسبوك"، حيث حرصت على طمأنة متابعيها بعد الحريق، معبرة عن امتنانها لسلامتها وسلامة الموجودين معها، ومؤكدة أن الحادث منحهم شعوراً بأن "عُمراً جديداً كُتب لهم".

وبحسب ما كشفته، بدأ الحادث نتيجة تماس كهربائي أدى إلى وقوع انفجار، قبل أن تندلع النيران داخل المنزل، من دون تسجيل إصابات بينها أو بين الأشخاص الذين كانوا موجودين في المكان.

ولم تكشف الإعلامية المصرية حتى الآن عن حجم الخسائر المادية أو الأضرار التي لحقت بمنزلها، كما لم تنشر تفاصيل إضافية بشأن كيفية السيطرة على الحريق أو المدة التي استغرقها إخماده.

وسرعان ما أثار إعلان ريهام سعيد تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها رسائل متابعيها للاطمئنان على حالتها وحالة أفراد أسرتها، متمنين لها السلامة بعد الحادث المفاجئ.

وجاءت الواقعة بعد فترة شهد خلالها اسم ريهام سعيد اهتماماً على مواقع التواصل على خلفية تطورات مرتبطة بحياتها الشخصية، إلا أن حادث الحريق أعادها إلى الواجهة، وسط تركيز المتابعين على تفاصيل نجاتها والأضرار التي خلفها الحادث.

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