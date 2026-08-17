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خبر حزين يهزّ هوليوود.. وفاة هايدن بانتير عن عمر 36 عاماً
خبر حزين يهزّ هوليوود.. وفاة هايدن بانتير عن عمر 36 عاماً
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خبر حزين يهزّ هوليوود.. وفاة هايدن بانتير عن عمر 36 عاماً

فن و منوعات

2026-08-17 | 03:18
خبر حزين يهزّ هوليوود.. وفاة هايدن بانتير عن عمر 36 عاماً
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Aljadeed
خبر حزين يهزّ هوليوود.. وفاة هايدن بانتير عن عمر 36 عاماً

خيّم الحزن على هوليوود بعد الإعلان عن وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير، نجمة مسلسلي "Heroes" و"Nashville"، عن عمر ناهز 36 عاماً، في خبر أكده ممثلها وعائلتها مساء الأحد 16 آب/أغسطس 2026.

وأعلن والدها آلان "سكيب" بانتير رحيل ابنته في بيان مؤثر، وصفها فيه بأنها كانت مصدر نور وفرح لكل من عرفها وللملايين الذين تابعوها على الشاشة، فيما طلبت العائلة احترام خصوصيتها خلال فترة الحداد. وحتى الآن، لم يتم الكشف رسمياً عن سبب الوفاة، في وقت أفادت تقارير بأن ملابسات الرحيل لا تزال قيد التحقيق.

وجاءت وفاة هايدن قبل خمسة أيام فقط من عيد ميلادها الـ37، إذ وُلدت في 21 آب/أغسطس 1989. وبدأت مسيرتها الفنية في عمر مبكر جداً، قبل أن تحقق شهرة واسعة من خلال شخصية "كلير بينيت" في مسلسل "Heroes"، وهي الشخصية التي جعلتها واحدة من أبرز نجمات التلفزيون الشابات في تلك المرحلة.

كما حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل "Nashville" من خلال شخصية المغنية "جولييت بارنز"، وحصلت عن أدائها على ترشيحين لجائزة "غولدن غلوب". وشاركت أيضاً في عدد من الأعمال السينمائية، أبرزها "Remember the Titans" و"Scream 4" و"Scream VI"، إلى جانب أدائها الصوتي في فيلم الرسوم المتحركة "A Bug's Life".

وكانت هايدن قد عادت خلال الأشهر الأخيرة إلى الواجهة مع إصدار مذكراتها "This Is Me: A Reckoning" في أيار/مايو 2026، والتي تحدثت فيها عن مسيرتها منذ الطفولة والتحديات الشخصية التي مرت بها. كما كان فيلم الإثارة النفسية "Sleepwalker" من أحدث أعمالها قبل رحيلها.

وتترك هايدن وراءها ابنتها كايا من الملاكم الأوكراني السابق فلاديمير كليتشكو، فيما يأتي رحيلها بعد نحو ثلاثة أعوام من وفاة شقيقها الأصغر يانسن بانتير عام 2023.

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