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قبل زفافها في لبنان.. دانا الحلاني تحتفل بزواجها المدني في قبرص
قبل زفافها في لبنان.. دانا الحلاني تحتفل بزواجها المدني في قبرص
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قبل زفافها في لبنان.. دانا الحلاني تحتفل بزواجها المدني في قبرص

فن و منوعات

2026-08-18 | 08:56
قبل زفافها في لبنان.. دانا الحلاني تحتفل بزواجها المدني في قبرص
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Aljadeed
قبل زفافها في لبنان.. دانا الحلاني تحتفل بزواجها المدني في قبرص

قبل أيام قليلة من حفل زفافها المرتقب في لبنان، احتفلت دانا عاصي الحلاني بزواجها المدني من آلان سعد في قبرص، وسط أجواء هادئة وبعيدة عن صخب الاحتفالات الكبيرة.

وبحسب ما كشفته مجلة "هي" حصرياً، يأتي الزواج المدني قبل الحفل المنتظر في 19 أغسطس/آب في منطقة فيطرون اللبنانية، حيث يستعد الثنائي للاحتفال بزفافهما بحضور العائلة والأصدقاء.

واختارت دانا لهذه المناسبة إطلالة ناعمة وأنيقة، إذ ارتدت جمبسوت أبيض من توقيع المصممة ألين صباغ، عكس أسلوبها البسيط والبعيد عن المبالغة.

ولفتت دانا الأنظار أيضاً بعدما تولت بنفسها تنفيذ مكياجها وتسريحة شعرها، مضيفة لمستها الخاصة إلى إطلالتها في يوم زواجها المدني.

وتأتي هذه الإطلالة الهادئة كتمهيد لما ينتظر دانا في حفل زفافها الكبير في لبنان، إذ من المرتقب أن تتألق بفستان زفاف من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.

ومن المتوقع أن تحمل إطلالتها في الزفاف طابعاً أكثر فخامة ورومانسية، في واحدة من المناسبات التي ينتظرها متابعو عائلة الحلاني خلال هذا الصيف.

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