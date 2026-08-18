بعد عودتهما من الانفصال.. زوج نهى نبيل يفاجئها بهدية فيراري فاخرة

وشاركت نهى متابعيها عبر " " سلسلة مقاطع استعرضت خلالها السيارة الجديدة، وعلقت بطريقة لافتة قائلة: "من يحتاج إلى خاتم عندما يكون بإمكانه إهداءك فيراري؟"، في إشارة إلى الهدية التي تلقتها من زوجها بعد استئناف حياتهما الزوجية.

كما وجهت نهى الشكر إلى شركة فيراري وفريق الزياني للسيارات، معربة عن سعادتها بتحقيق حلمها بامتلاك السيارة التي لطالما رغبت بها.

وتُعد "فيراري بوروسانجوي" واحدة من أبرز سيارات العلامة ، إذ يبدأ سعرها في السوق الأميركية من أكثر من 420 ألف ، بينما قد تتجاوز النسخ المزودة بإضافات وتجهيزات خاصة حاجز نصف مليون دولار.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تدخل فيها سيارات فيراري ضمن هدايا ، إذ سبق لنهى أن أهدت زوجها سيارة من العلامة نفسها عام 2021، بعدما كانت إحدى السيارات التي يحلم باقتنائها.

وتأتي الهدية الجديدة بعد أسابيع من إعلان نهى عودتها إلى إبراهيم ، عقب فترة أثارت خلالها انفصالهما جدلاً واسعاً على .

وكانت نهى قد كشفت أن زوجها اقترح عليهما الابتعاد لمدة ستة أشهر بدلاً من التسرع في اتخاذ قرار الطلاق، بعدما كانت هي تميل إلى إنهاء العلاقة سريعاً.

وخلال فترة الابتعاد، قالت نهى إنها أدركت صعوبة استمرار حياتها من دونه، فيما كان الشعور متبادلاً بينهما.

وقبل انتهاء المهلة التي اتفقا عليها، فاجأها إبراهيم بطلب العودة خلال احتفاله بعيد ميلاده، لتبدأ العلاقة بينهما من جديد، قبل أن تتوج المصالحة بهدية "فيراري" أثارت تفاعلاً واسعاً بين متابعيها.