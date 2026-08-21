فرحة جديدة في منزل أدهم نابلسي.. استقبل طفلته الثانية وهذا اسمها

وعبّر نابلسي عن سعادته بقدوم طفلته الجديدة من خلال رسالة دينية مؤثرة، استهلها بآية قرآنية، قبل أن يحمد على هذه النعمة ويعلن قائلاً: « رزقنا الله بمولودتنا الثانية مسك»، داعياً لها بأن تكون قرة عين لوالديها وأن تنشأ على الصلاح والخير.

وسرعان ما حظي الإعلان بتفاعل من متابعي أدهم نابلسي، الذين حرصوا على تهنئته بقدوم طفلته الثانية وتمنوا لها ولعائلته الصحة والسعادة.

وكان نابلسي قد استقبل طفلته الأولى «ماسة» في فبراير 2023، وأعلن حينها الخبر بالطريقة نفسها عبر حسابه على ، حيث شارك صورة ليد مولودته وعبّر عن امتنانه وسعادته بقدومها.

يذكر أن أدهم نابلسي كان قد أعلن اعتزاله الغناء عام 2021، ومنذ ذلك الحين ابتعد عن النشاط الفني، مع استمراره في مشاركة بعض الشخصية مع جمهوره عبر .