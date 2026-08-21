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الشيخ محمد بن راشد يتكفّل بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا بتكلفة تصل إلى 2.4 مليون دولار
الشيخ محمد بن راشد يتكفّل بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا بتكلفة تصل إلى 2.4 مليون دولار
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الشيخ محمد بن راشد يتكفّل بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا بتكلفة تصل إلى 2.4 مليون دولار

فن و منوعات

2026-08-21 | 04:13
الشيخ محمد بن راشد يتكفّل بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا بتكلفة تصل إلى 2.4 مليون دولار
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Aljadeed
الشيخ محمد بن راشد يتكفّل بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا بتكلفة تصل إلى 2.4 مليون دولار

استجاب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمناشدة والدة الطفلة الأردنية كاتيا أبو السعود، البالغة من العمر 14 شهراً، متكفلاً بعلاجها بعد إصابتها بمرض ضمور العضلات الشوكي.

وبحسب ما أعلنه مكتب دبي الإعلامي، ستتلقى كاتيا علاجها في مستشفى الجليلة للأطفال في دبي، الذي يضم برنامجاً متخصصاً في العلاج الجيني لحالات ضمور العضلات الشوكي، أحد الأمراض النادرة التي تتطلب علاجات مرتفعة التكلفة.

وجاءت الاستجابة بعدما ظهرت والدة كاتيا في مقطع فيديو ناشدت فيه الشيخ محمد بن راشد التدخل لإنقاذ ابنتها، موضحة أن الأطباء في الأردن أبلغوها بأن العلاج المطلوب لحالتها غير متوفر في البلاد، وأن أملها بات معلقاً بإمكانية علاجها في دبي.

وكشفت الأم أن تكلفة العلاج تصل إلى نحو 2.4 مليون دولار، أي ما يعادل قرابة 8.8 مليون درهم إماراتي، وهو مبلغ يفوق قدرة العائلة على تحمله.

وبعد الإعلان عن التكفل بعلاج ابنتها، عبّرت والدة كاتيا عن امتنانها الكبير للشيخ محمد بن راشد، ووجّهت إليه رسالة شكر عبر حسابها على «إنستغرام»، مؤكدة أن الاستجابة جاءت في وقت حاسم بالنسبة إلى حالة طفلتها، وقالت: «شكراً جزيلاً على إنقاذ حياة ابنتي قبل فوات الأوان».

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