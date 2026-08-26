من بيونسيه إلى إيمينيم.. نجوم العالم يودّعون دوللي بارتون بكلمات مؤثرة

وفي لفتة تعكس مكانتها الاستثنائية في الثقافة الأميركية، أمر الرئيس بتنكيس الأعلام في والمباني والمؤسسات الرسمية والعسكرية، داخل وخارجها، حتى غروب الأول من سبتمبر/أيلول 2026.

ووصف رحيل بارتون بأنه «خسارة حقيقية لملايين الأشخاص»، مضيفًا: «لم يكن هناك أحد مثلها، ولن يكون هناك أحد مثلها إطلاقًا».



وكانت بيونسيه من أبرز النجمات اللواتي ودّعن بارتون، إذ وصفتها بـ«البوصلة والنجم القطبي»، وأشادت بموهبتها وكرمها وروحها المرحة وريادتها في عالم الأعمال، مؤكدة أن تعاونها معها سيبقى من الذكريات التي تعتز بها إلى الأبد.

أما كايتي ، فقالت إن قلبها غرق حزنًا فور تلقيها خبر الوفاة، ووصفت بارتون بأنها امرأة تحدّت الصور النمطية لعقود، وجمعت الذكاء والصوت القوي والقلب الكبير. واستذكرت لقاءاتهما وغناءهما معًا، معتبرة أن نجمة دوللي ستواصل التألق إلى الأبد.

وكتب بول مكارتني أنه من الصعب تخيّل عالم من دون بارتون، واصفًا إياها بأنها فنانة مفعمة بالحيوية، وموهبة لا تُضاهى في الغناء وكتابة الأغاني والعمل الإنساني.

بدوره، عبّر إلتون جون عن شعوره بالصدمة والدمار، واصفًا الراحلة بأنها «فنانة عملاقة وفريدة لا يمكن تعويضها»، فيما قالت تايلور سويفت إن عالمًا من دون دوللي لا يبدو ممكنًا أو حقيقيًا، مؤكدة أن إرثها سيبقى حيًا بفضل الأرواح التي غيّرت حياتها.

واستذكرت أوبرا وينفري طفولة بارتون المتواضعة في جبال سموكي، مشيرة إلى أنها حلمت بحياة كبيرة، ثم عاشت حياة تجاوزت كل ما كانت تتخيله، ومنحت الآخرين بسخاء في العلن وبعيدًا عن الأضواء.

ونعتها صابرينا كاربنتر بوصفها «ملاكًا يمشي على الأرض»، بينما استعاد إيمينيم رسالة شخصية تلقاها منها، مؤكدًا أنها تركت أثرًا عميقًا فيه رغم أنهما لم يلتقيا، وأنها كانت أيقونة حتى بالنسبة إلى فتى لا يستمع إلا إلى موسيقى الراب.

وكشفت رسائل الوداع حجم تأثير دوللي بارتون الذي تخطى حدود موسيقى الكانتري، لتبقى في ذاكرة أجيال من الفنانين والجمهور بوصفها رمزًا للموهبة والمرح والكرم والعمل الإنساني.