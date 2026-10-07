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أخبار لبنان

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف كاذب في جنوب لبنان

2026-10-07 | 14:18
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الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف كاذب في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف كاذب في جنوب لبنان
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الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف كاذب في جنوب لبنان

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إطلاق نار يستهدف موقعًا لليونيفيل قرب كفرشوبا.. وتحقيق في الحادث
14:11

إطلاق نار يستهدف موقعًا لليونيفيل قرب كفرشوبا.. وتحقيق في الحادث

صدر عن اليونيفيل البيان التالي:

تعرّض موقع تابع لليونيفيل بالقرب من كفرشوبا على الخط الأزرق في القطاع الشرقي صباح اليوم لإطلاق نار من أسلحة خفيفة.

وقد سارع جميع حفظة السلام المتمركزين في الموقع إلى الاحتماء عقب الجولة الأولى من إطلاق النار، ولم تُسجَّل أي إصابات في صفوفهم.

أصابت معظم الطلقات الجدار الخارجي لموقع اليونيفيل، إلا أن بعضها أصاب أيضاً وحدات سكنية وآليات تابعة للأمم المتحدة داخل القاعدة، حيث سُجّلت عدة إصابات في مباني الموقع.

من غير المقبول ان إطلاق النار استمر باتجاه موقع لليونيفيل يحمل علامات واضحة، فمثل هذه الهجمات المتعمّدة تعرّض حياة حفظة السلام لخطر بالغ.

14:11

إطلاق نار يستهدف موقعًا لليونيفيل قرب كفرشوبا.. وتحقيق في الحادث

صدر عن اليونيفيل البيان التالي:

تعرّض موقع تابع لليونيفيل بالقرب من كفرشوبا على الخط الأزرق في القطاع الشرقي صباح اليوم لإطلاق نار من أسلحة خفيفة.

وقد سارع جميع حفظة السلام المتمركزين في الموقع إلى الاحتماء عقب الجولة الأولى من إطلاق النار، ولم تُسجَّل أي إصابات في صفوفهم.

أصابت معظم الطلقات الجدار الخارجي لموقع اليونيفيل، إلا أن بعضها أصاب أيضاً وحدات سكنية وآليات تابعة للأمم المتحدة داخل القاعدة، حيث سُجّلت عدة إصابات في مباني الموقع.

من غير المقبول ان إطلاق النار استمر باتجاه موقع لليونيفيل يحمل علامات واضحة، فمثل هذه الهجمات المتعمّدة تعرّض حياة حفظة السلام لخطر بالغ.

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