سلام: نقف إلى جانب السعودية في الدفاع عن أمنها وسيادتها

"ان التهديدات المتجددة من قبل جماعة الحوثي باستهداف المطارات والأجواء ، بعد اعتدائها على مطار الملك الدولي في الرياض، الذي أدانه بالأمس بأشدّ العبارات، تكشف عن إصرارها على مواصلة تهديد أمن الشقيقة، الأمر الذي يشكّل زعزعةً لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها.

فكلّ التضامن مع شعب الشقيق وقيادتها، وأحرّ التعازي لعائلات الضحايا الأبرياء الذين سقطوا، والتي أشاركها حزنها وألمها. كما أتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وأجدد تضامن لبنان الكامل مع المملكة السعودية، ووقوفه إلى جانبها في كل ما تراه مناسباً من إجراءات للدفاع عن نفسها وحماية شعبها وأمنها وسيادتها".