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أخبار لبنان

الشتاء على الأبواب.. وصرخة استغاثة من بلدة جنوبية

2026-10-11 | 08:03
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الشتاء على الأبواب.. وصرخة استغاثة من بلدة جنوبية
الشتاء على الأبواب.. وصرخة استغاثة من بلدة جنوبية

ناشد الرئيس الفخري لبلدية كفرا مهدي حمدان في بيان المسؤولين،

"دعم كل عائلة مقيمة وصامدة في البلدة والبلدات المجاورة على خط التماس، بمادة المازوت، بمعدل برميل واحد سعة 200 ليتر كحد أدنى لكل عائلة، وبأسرع وقت قبل اشتداد البرد القارس، فـ 200 ليتر مازوت ليست مجرد مادة، إنها دفء لطفل، وكرامة لعجوز، وصمود لعائلة، ورسالة من الدولة اللبنانية لأهلها تقول لهم: أنتم لستم وحدكم، كلنا ثقة بحكمتكم".


 وأشار إلى أن "البلدة تتعرض للقصف اليومي وهي في قلب المواجهة، ولا حركة تجارية فيها ولا زراعية، ولا مصدر رزق لأهلها، وقد صمد أهلها ونزحوا وعادوا إلى بيوتهم المدمرة والمتضررة، وينتظرون من دولتهم أن تقف إلى جانبهم. واليوم، ونحن على أبواب شتاء قارس وبارد جدا، يواجه أهلنا معاناة مضاعفة. فحتى التدفئة بالحطب، التي كانت الملجأ الأخير للفقير، أصبحت مستحيلة بحيث أن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تفرض على المواطن الذي يريد جمع الحطب من أرضه أو من الأحراش، الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة، وموافقة من وزارة البيئة، والدخول في معاملات طويلة ومعقدة ومتعبة ومكلفة لدى مأمور الأحراج، تستغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، وقد تنتهي بالرفض. فكيف لعجوز أو أرملة أو عائلة بلا معيل أن تتحمل كل هذا العناء لتؤمن الدفء لأطفالها؟"
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