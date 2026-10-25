بشأن مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان.. وزير الدفاع يوضح

ورد في تقرير خلال نشرة الأخبار
على إحدى المحطات
التلفزيونية اللبنانية
أن الجيش اللبناني
لم يسدّد حتى الآن مستحقاته المالية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان
، والبالغة نحو 4.6 ملايين دولار
أميركي.
وفي هذا الإطار، يؤكد وزير الدفاع
الوطني اللواء
ميشال منسى أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن وزارة الدفاع
الوطني قد عمدت منذ أكثر من شهرين إلى تسديد كامل المستحقات المتراكمة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، والبالغة قيمتها نحو 11 مليوناً و430 ألف دولار أميركي.
ويُذكر في هذا السياق أن وزير الطاقة
والمياه جو الصدي كان قد زار، بتاريخ 21 آب 2026، وزير الدفاع الوطني في مكتبه، وأعرب خلال اللقاء عن شكره وتقديره لتسديد كامل المبالغ المتراكمة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، مشيداً بكون وزارة الدفاع الوطني كانت السباقة في تسديد مستحقاتها.
ويؤكد اللواء منسّى حرصه على توضيح الحقائق ووضع المعلومات الدقيقة في متناول الرأي العام، داعياً إلى توخّي الدقة والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، ولا سيما تلك المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.