بشأن مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان.. وزير الدفاع يوضح

أصدر الوطني ميشال منسى بيانًا توضيحيًا بشأن مستحقات مؤسسة كهرباء ، جاء فيه:





ورد في تقرير خلال نشرة على إحدى التلفزيونية أن لم يسدّد حتى الآن مستحقاته المالية لصالح مؤسسة كهرباء ، والبالغة نحو 4.6 ملايين أميركي.



وفي هذا الإطار، يؤكد الوطني ميشال منسى أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن الوطني قد عمدت منذ أكثر من شهرين إلى تسديد كامل المستحقات المتراكمة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، والبالغة قيمتها نحو 11 مليوناً و430 ألف دولار أميركي.



ويُذكر في هذا السياق أن والمياه جو الصدي كان قد زار، بتاريخ 21 آب 2026، وزير الدفاع الوطني في مكتبه، وأعرب خلال اللقاء عن شكره وتقديره لتسديد كامل المبالغ المتراكمة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، مشيداً بكون وزارة الدفاع الوطني كانت السباقة في تسديد مستحقاتها.



ويؤكد اللواء منسّى حرصه على توضيح الحقائق ووضع المعلومات الدقيقة في متناول الرأي العام، داعياً إلى توخّي الدقة والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، ولا سيما تلك المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.