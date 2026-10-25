رئاسة الحكومة: الرئيس سلام لم يتدخل في هذه القضية والأجهزة الأمنية والقضاء المختص تولّيا متابعة الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة باستقلالية تامة ومن دون أي تدخل من أي جهة كانت