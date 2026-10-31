إنجاز لبناني من جنيف.. وثقة دولية بالدفاع المدني

انتُخب ، ممثلاً بالعميد الركن خريش، رئيساً للمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني (ICDO) للفترة 2026–2028، كما انتُخب عضواً في للمنظمة للفترة 2026–2030، وذلك خلال أعمال السابعة والعشرين للجمعية العامة، التي انعقدت في بتاريخ 29 تشرين الأول 2026، في إنجاز للبنان على الصعيد الدولي.