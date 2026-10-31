فوز العلماني على القوات في الحقوق والعلوم السياسية باليسوعية

وجاء هذا الفوز بعد معركة انتخابية امتدت تداعياتها لنحو شهر، وشهدت ضغوطاً ومشاكل واتهامات بالتهديد ومحاولات الاستقطاب وشدّ العصب بين الطلاب.

في المقابل، أعلنت مصلحة الطلاب في فوزها في 19 كلية، فيما أعلن قطاع الطلاب في أن تحالفه مع حلفائه في عشر كليات ومعاهد مكّنه من رفع عدد مقاعده من 18 في الانتخابات السابقة إلى 56 مقعداً هذا العام.

من جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجامعة انتهاء الانتخابات الطلابية للعام الأكاديمي 2026-2027 في مختلف فروعها في والمناطق، مشيرةً إلى أن نسبة المشاركة بلغت 83.68%، وفق نظام التصويت النسبي.

وتعتمد الجامعة التصويت الإلكتروني، بما يتيح للطلاب الاقتراع من منازلهم، بهدف الحد من الاحتقان والإشكالات التي ترافق عادة الانتخابات الطلابية.

وكان النادي العلماني قد ركّز حملته هذا العام على كليتي الحقوق والعلوم السياسية، اللتين تُعدّان من أبرز معاقل . واعتبر في بيان أن الفوز يشكّل محطة تاريخية في مسيرته، بعد تسع سنوات على انطلاقته عام 2017، مؤكداً أنه ثمرة سنوات من النضال والعمل الطلابي المستقل.