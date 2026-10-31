بعد حالات التسمّم.. البستاني: اجتماع وزاري الاثنين لبحث سلامة اللحوم وضبط المسالخ

تواصلت اليوم
مع دولة رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام
، وبحثت معه في ملف حالات التسمّم الناتجة عن تناول لحوم غير آمنة، وضرورة تنظيم عمل المسالخ وتشديد الرقابة عليها، بما يضمن سلامة
اللحوم وحماية صحة المواطنين.
وقد أكّد لي دولة الرئيس
أن اجتماعاً وزارياً سيُعقد يوم الاثنين المقبل، لبحث هذين الملفين ودراسة الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجتهما.
من جهتي، أبلغت دولة الرئيس استعداد لجنة الاقتصاد الوطني
والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية وبمشاركة اللجان النيابية الاخرى ومديرية حماية المستهلك المساهمة في إعداد واقتراح مشاريع القوانين والتشريعات اللازمة، إذا اقتضت الحاجة، لسدّ الثغرات القانونية وتعزيز الرقابة والمحاسبة.
إنّ صحة المواطنين وسلامتهم أولوية لا تقبل المساومة، والحفاظ عليها ليس مجرد واجب، بل أمانة في أعناقنا.