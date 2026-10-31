بعد حالات التسمّم.. البستاني: اجتماع وزاري الاثنين لبحث سلامة اللحوم وضبط المسالخ

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس":



تواصلت مع الدكتور ، وبحثت معه في ملف حالات التسمّم الناتجة عن تناول لحوم غير آمنة، وضرورة تنظيم عمل المسالخ وتشديد الرقابة عليها، بما يضمن اللحوم وحماية صحة المواطنين.



وقد أكّد لي أن اجتماعاً وزارياً سيُعقد يوم الاثنين المقبل، لبحث هذين الملفين ودراسة الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجتهما.



من جهتي، أبلغت دولة الرئيس استعداد لجنة والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية وبمشاركة اللجان النيابية الاخرى ومديرية حماية المستهلك المساهمة في إعداد واقتراح مشاريع القوانين والتشريعات اللازمة، إذا اقتضت الحاجة، لسدّ الثغرات القانونية وتعزيز الرقابة والمحاسبة.



إنّ صحة المواطنين وسلامتهم أولوية لا تقبل المساومة، والحفاظ عليها ليس مجرد واجب، بل أمانة في أعناقنا.