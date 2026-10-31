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أخبار لبنان

مصادر "حزب الله" للجديد عن زيارة وزير العمل إلى سوريا: تأتي في إطار المهام الوزارية وصلاحيات وزارة العمل والوزير يشارك بصفته الرسمية لا بصفته ممثلا عن الحزب

2026-10-31 | 14:11
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مصادر "حزب الله" للجديد عن زيارة وزير العمل إلى سوريا: تأتي في إطار المهام الوزارية وصلاحيات وزارة العمل والوزير يشارك بصفته الرسمية لا بصفته ممثلا عن الحزب
مصادر "حزب الله" للجديد عن زيارة وزير العمل إلى سوريا: تأتي في إطار المهام الوزارية وصلاحيات وزارة العمل والوزير يشارك بصفته الرسمية لا بصفته ممثلا عن الحزب
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مصادر "حزب الله" للجديد عن زيارة وزير العمل إلى سوريا: تأتي في إطار المهام الوزارية وصلاحيات وزارة العمل والوزير يشارك بصفته الرسمية لا بصفته ممثلا عن الحزب

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40 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حقيبتين في مطار بيروت
16:14

40 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حقيبتين في مطار بيروت

أعلنت المديرية العامة للأمن العام توقيف سوري وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادماً من أكرا(عاصمة جمهورية غانا )، بعد ضبط 40 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حقيبتَيه.

وأوضحت في بيان أن الموقوف كان موضع رصد ومتابعة منذ انطلاقه وحتى وصوله إلى لبنان، حيث راقبته عناصر استقصاء الأمن العام في المطار منذ نزوله من الطائرة حتى تسلّمه حقيبتَيه، قبل التنسيق مع الجمارك لتفتيشه.

وأسفر التفتيش عن ضبط 40 علبة تحتوي كل منها على كيلوغرام من الكوكايين، إضافة إلى أجهزة تعقّب إلكترونية (AirTags) مجهّزة داخل الطرود.

وقد جرى توقيفه وحجز المضبوطات، فيما تتواصل التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات القضية وتوقيف بقية المتورطين.

16:14

40 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حقيبتين في مطار بيروت

أعلنت المديرية العامة للأمن العام توقيف سوري وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادماً من أكرا(عاصمة جمهورية غانا )، بعد ضبط 40 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حقيبتَيه.

وأوضحت في بيان أن الموقوف كان موضع رصد ومتابعة منذ انطلاقه وحتى وصوله إلى لبنان، حيث راقبته عناصر استقصاء الأمن العام في المطار منذ نزوله من الطائرة حتى تسلّمه حقيبتَيه، قبل التنسيق مع الجمارك لتفتيشه.

وأسفر التفتيش عن ضبط 40 علبة تحتوي كل منها على كيلوغرام من الكوكايين، إضافة إلى أجهزة تعقّب إلكترونية (AirTags) مجهّزة داخل الطرود.

وقد جرى توقيفه وحجز المضبوطات، فيما تتواصل التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات القضية وتوقيف بقية المتورطين.

سلام يبحث مع رئيس بلدية رميش أوضاع البلدة وحاجاتها
15:03

سلام يبحث مع رئيس بلدية رميش أوضاع البلدة وحاجاتها

أجرى رئيس بلدية رميش حنّا العميل اتصالاً برئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أطلعه خلاله على الأوضاع في البلدة والبلدات المجاورة ونوّه الرئيس سلام بصمود أهلها وتمسّكهم بأرضهم وحقهم في البقاء فيها.

كما جرى البحث في حاجات البلدة ومن بينها تأمين المازوت للمرافق العامة وتوسيع نطاق برامج الدعم التي تقدّمها وزارة الشؤون الاجتماعية.

15:03

سلام يبحث مع رئيس بلدية رميش أوضاع البلدة وحاجاتها

أجرى رئيس بلدية رميش حنّا العميل اتصالاً برئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أطلعه خلاله على الأوضاع في البلدة والبلدات المجاورة ونوّه الرئيس سلام بصمود أهلها وتمسّكهم بأرضهم وحقهم في البقاء فيها.

كما جرى البحث في حاجات البلدة ومن بينها تأمين المازوت للمرافق العامة وتوسيع نطاق برامج الدعم التي تقدّمها وزارة الشؤون الاجتماعية.

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