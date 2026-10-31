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أخبار لبنان

قطر على خط الوساطة.. وتقارب سوري مع "حزب الله"؟

2026-10-31 | 11:08
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قطر على خط الوساطة.. وتقارب سوري مع "حزب الله"؟

كلمة واحدة يجمع عليها اكثر من مصدر بتوصيف المشهد السياسي في لبنان: حالة ترقب.

فبعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية، تتجه الأنظار إلى يوم الثلاثاء، موعد الانتخابات النصفية الأميركية، وسط تصاعد المخاوف من عودة المواجهة العسكرية إلى المنطقة، وما قد تحمله نتائج هذه الانتخابات من انعكاسات على مسار التصعيد الذي يمكن ان يصل الى لبنان

تقول مصادر ديبلوماسية للجديد إن التعويل الحالي يبقى على المسعى القطري الهادف إلى خفض التصعيد في المنطقة من خلال الاتصالات على خط إيران، والتي ستستكمل في الدوحة مع وصول وفد ايراني الى العاصمة القطرية. 

 فيما برزت أيضا الاجتماعات التي عقدت على هامش قمة العشرين في تركيا، بمشاركة الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية إلى جانب تركيا، في إطار المساعي الرامية إلى احتواء التوتر،

 أما لبنانيا، فيزور وفد وزاري سوريا الاثنين، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وعضوية وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية، وبحسب المعلومات، تتصدر ملفات النازحين السوريين، وتنظيم العمالة السورية، وتنظيم الوجود السوري في لبنان، جدول أعمال الوفد الذي يحمل هذه الملفات إلى الجانب السوري.

أما عن مشاركة وزير العمل محمد حيدر، المحسوب على الثنائي فتوضح مصادر حزب الله أنها تأتي في إطار المهام الوزارية وصلاحيات وزارة العمل، وأن الوزير يشارك بصفته الرسمية، لا بصفته ممثلا عن الحزب.

وبالتالي، لا ترى المصادر في هذه المشاركة مؤشرا إلى تقارب سياسي سوري مع حزب الله، بل تضعها في سياق العمل الحكومي والمؤسساتي الذي تفرضه مسؤوليات الوزارة. 
 
 
 
 
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40 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حقيبتين في مطار بيروت
16:14

40 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حقيبتين في مطار بيروت

أعلنت المديرية العامة للأمن العام توقيف سوري وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادماً من أكرا(عاصمة جمهورية غانا )، بعد ضبط 40 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حقيبتَيه.

وأوضحت في بيان أن الموقوف كان موضع رصد ومتابعة منذ انطلاقه وحتى وصوله إلى لبنان، حيث راقبته عناصر استقصاء الأمن العام في المطار منذ نزوله من الطائرة حتى تسلّمه حقيبتَيه، قبل التنسيق مع الجمارك لتفتيشه.

وأسفر التفتيش عن ضبط 40 علبة تحتوي كل منها على كيلوغرام من الكوكايين، إضافة إلى أجهزة تعقّب إلكترونية (AirTags) مجهّزة داخل الطرود.

وقد جرى توقيفه وحجز المضبوطات، فيما تتواصل التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات القضية وتوقيف بقية المتورطين.

16:14

40 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حقيبتين في مطار بيروت

أعلنت المديرية العامة للأمن العام توقيف سوري وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادماً من أكرا(عاصمة جمهورية غانا )، بعد ضبط 40 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حقيبتَيه.

وأوضحت في بيان أن الموقوف كان موضع رصد ومتابعة منذ انطلاقه وحتى وصوله إلى لبنان، حيث راقبته عناصر استقصاء الأمن العام في المطار منذ نزوله من الطائرة حتى تسلّمه حقيبتَيه، قبل التنسيق مع الجمارك لتفتيشه.

وأسفر التفتيش عن ضبط 40 علبة تحتوي كل منها على كيلوغرام من الكوكايين، إضافة إلى أجهزة تعقّب إلكترونية (AirTags) مجهّزة داخل الطرود.

وقد جرى توقيفه وحجز المضبوطات، فيما تتواصل التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات القضية وتوقيف بقية المتورطين.

سلام يبحث مع رئيس بلدية رميش أوضاع البلدة وحاجاتها
15:03

سلام يبحث مع رئيس بلدية رميش أوضاع البلدة وحاجاتها

أجرى رئيس بلدية رميش حنّا العميل اتصالاً برئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أطلعه خلاله على الأوضاع في البلدة والبلدات المجاورة ونوّه الرئيس سلام بصمود أهلها وتمسّكهم بأرضهم وحقهم في البقاء فيها.

كما جرى البحث في حاجات البلدة ومن بينها تأمين المازوت للمرافق العامة وتوسيع نطاق برامج الدعم التي تقدّمها وزارة الشؤون الاجتماعية.

15:03

سلام يبحث مع رئيس بلدية رميش أوضاع البلدة وحاجاتها

أجرى رئيس بلدية رميش حنّا العميل اتصالاً برئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام أطلعه خلاله على الأوضاع في البلدة والبلدات المجاورة ونوّه الرئيس سلام بصمود أهلها وتمسّكهم بأرضهم وحقهم في البقاء فيها.

كما جرى البحث في حاجات البلدة ومن بينها تأمين المازوت للمرافق العامة وتوسيع نطاق برامج الدعم التي تقدّمها وزارة الشؤون الاجتماعية.

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