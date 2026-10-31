قطر على خط الوساطة.. وتقارب سوري مع "حزب الله"؟

واحدة يجمع عليها اكثر من مصدر بتوصيف المشهد السياسي في : ترقب.

فبعد نتائج الانتخابات ، تتجه الأنظار إلى يوم الثلاثاء، موعد الانتخابات النصفية الأميركية، وسط تصاعد المخاوف من عودة المواجهة العسكرية إلى المنطقة، وما قد تحمله نتائج هذه الانتخابات من انعكاسات على مسار التصعيد الذي يمكن ان يصل الى .



تقول مصادر ديبلوماسية للجديد إن التعويل الحالي يبقى على المسعى القطري الهادف إلى خفض التصعيد في المنطقة من خلال الاتصالات على خط إيران، والتي ستستكمل في الدوحة مع وصول وفد ايراني الى العاصمة القطرية.



فيما برزت أيضا الاجتماعات التي عقدت على هامش قمة العشرين في تركيا، بمشاركة الاميركية والمملكة إلى جانب تركيا، في إطار المساعي الرامية إلى احتواء التوتر،



أما لبنانيا، فيزور وفد وزاري الاثنين، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، وعضوية وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية، وبحسب المعلومات، تتصدر ملفات النازحين السوريين، وتنظيم العمالة ، وتنظيم الوجود السوري في لبنان، جدول أعمال الوفد الذي يحمل هذه الملفات إلى الجانب السوري.



أما عن مشاركة وزير العمل محمد حيدر، المحسوب على الثنائي فتوضح مصادر أنها تأتي في إطار المهام الوزارية وصلاحيات وزارة العمل، وأن الوزير يشارك بصفته الرسمية، لا بصفته ممثلا عن الحزب.



وبالتالي، لا ترى المصادر في هذه المشاركة مؤشرا إلى تقارب سياسي سوري مع حزب الله، بل تضعها في سياق العمل الحكومي والمؤسساتي الذي تفرضه مسؤوليات الوزارة.