سفيرة لبنان في واشنطن تختار ورق العنب والكبة! | شاهد الفيديو

أعلنت المديرية العامة للأمن العام توقيف سوري وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادماً من أكرا(عاصمة جمهورية غانا )، بعد ضبط 40 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حقيبتَيه.



وأوضحت في بيان أن الموقوف كان موضع رصد ومتابعة منذ انطلاقه وحتى وصوله إلى لبنان، حيث راقبته عناصر استقصاء الأمن العام في المطار منذ نزوله من الطائرة حتى تسلّمه حقيبتَيه، قبل التنسيق مع الجمارك لتفتيشه.



وأسفر التفتيش عن ضبط 40 علبة تحتوي كل منها على كيلوغرام من الكوكايين، إضافة إلى أجهزة تعقّب إلكترونية (AirTags) مجهّزة داخل الطرود.



وقد جرى توقيفه وحجز المضبوطات، فيما تتواصل التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات القضية وتوقيف بقية المتورطين.