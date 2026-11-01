بين رفض بيروت وتعنّت تل أبيب.. قلق من "حرب ثالثة"! (الشرق الأوسط)

قلق لبناني من جولة ثالثة من الحرب مع ، رغم تطمينات من " " بأنه لن يدخل في أي مواجهة قد تندلع بين والولايات المتحدة وإسرائيل.





بالموازاة أكد مصدر رسمي لبناني أن المفاوضات مع إسرائيل لا تزال متوقفة عند الطرف المطلوب منه التحقق الأوسط تقول: من خلوّ المناطق التجريبية من السلاح وأوضح أن هناك خيارين، يرفض أولهما وهو تكليف منظمات غير حكومية (NGO) القيام بهذه المهمة، وتقترحه إسرائيل في المقابل، ترفض اقتراح تكليف هذه المهمة لقوة مراقبي الهدنة الموجودة في لبنان بالفعل منذ عام 1949.



ونقل زوار الرئيس اللبناني عنه تأكيده أن رفض الجيش لفتح مسار اتصال مباشر مع الجيش هو بتعليمات مباشرة من "لأنه ما زال مبكراً جداً الحديث عن هذا الأمر». ويرى الرئيس اللبناني بحسب ما نُقل عنه: «الآن من غير الممكن إجراء تواصل مباشر بينما الجيش الإسرائيلي يحتل أراضينا، ويعتدي عليها كل يوم".