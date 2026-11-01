معاريف: البحرية الإسرائيلية مستعدّة لتركيز قصفها المكثّف على بيروت والضاحية بحال إنخرط حزب الله في الحرب

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن عدداً من المصابين بحالات تسمّم غذائي، غالبيتهم من الأطفال، أُدخلوا إلى مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي في حلبا – عكار، إثر تناولهم حلويات من نوع «إكلير» في بلدتي ببنين وتل معيان، فيما أفيد بأن أربعة منهم تناولوا اللحوم أيضاً.
هنّأ رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المديرية العامة للأمن العام والجمارك اللبنانية على نجاحهما في إحباط محاولة تهريب 47 كيلوغراماً من الكوكايين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، مشيداً بالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهازين، والذي أفضى إلى نجاح العملية.
لحظة وقوع الغارة أمام وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد خلال جولتها الى الجنوب