ماذا لو انخرط "حزب الله"؟ (الديار)

كشفته مصادر رسمية لبنانية لصحيفة ، عن "تحذيرات واضحة وصلت إلى أكثر من مرة، وعبر قنوات رسمية وغير رسمية متعددة، ومفادها أن إقحام نفسه في أي حرب مقبلة، سيؤدي إلى نتائج تدميرية على لبنان، لن يتمكن لا الحزب ولا من احتواء تداعياتها".

