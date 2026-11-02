نجل أردوغان في لبنان غداً.. وهل من جديد بين بعبدا - حارة حريك؟ (اللواء)

ووفق الصحيفة، "اما بالنسبة الى اليونيفيل، فلم يتم التوصل الى اي حسم معين ولا يزال الحديث عن البديل قيد الدرس بما في ذلك الافكار المقترحة وانما هناك نوع من التوجه لإعتماد المراقبين الدوليين وزيادة عددهم، وقالت المصادر انه خلال مفاوضات تامبا عرض الجانب الإسرائيلي
وضع مجموعة من المنظمات غير الحكومية للتحقق على صعيد اتفاق الإطار ولكن لبنان
رفض هذا الطرح".
وفي ما خص اليونيفيل، فحكي انه تعذر التمديد يمكن زيادة المراقبين الدوليين للهدنة وليس معلوما اذا كان هذا الأمر سيسلك طريقه ام لا.
دبلوماسياً، يصل غداً الى بيروت وزير الخارجية
الأردني، كما يصل نجل الرئيس التركي
بلال أردوغان الى الشمال
وينظم له استقبال كبير في المنطقة قبل أن يزور بيروت.