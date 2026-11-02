نجل أردوغان في لبنان غداً.. وهل من جديد بين بعبدا - حارة حريك؟ (اللواء)

أفادت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة ان "خطوط التواصل بين رئاسة الجمهورية وحزب الله ما تزال خجولة وليست مباشرة وهناك اصدقاء مشتركون يطرحون افكارا فحسب ولكن لا شيء جديدا".



ووفق الصحيفة، "اما بالنسبة الى اليونيفيل، فلم يتم التوصل الى اي حسم معين ولا يزال الحديث عن البديل قيد الدرس بما في ذلك الافكار المقترحة وانما هناك نوع من التوجه لإعتماد المراقبين الدوليين وزيادة عددهم، وقالت المصادر انه خلال مفاوضات تامبا عرض الجانب وضع مجموعة من المنظمات غير الحكومية للتحقق على صعيد اتفاق الإطار ولكن رفض هذا الطرح".



وفي ما خص اليونيفيل، فحكي انه تعذر التمديد يمكن زيادة المراقبين الدوليين للهدنة وليس معلوما اذا كان هذا الأمر سيسلك طريقه ام لا.



دبلوماسياً، يصل غداً الى الأردني، كما يصل نجل الرئيس بلال أردوغان الى وينظم له استقبال كبير في المنطقة قبل أن يزور بيروت.