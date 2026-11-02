الوساطة القطرية تنعكس على النفط.. كم بلغت الأسعار؟

انخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وذلك عقب إجراء مسؤولين إيرانيين وقطريين محادثات ​لليوم الثالث على التوالي، تهدف إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب الأميركية الإسرائيلية ‌على إيران، بحسب "رويترز".



وبحلول الساعة 0407 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.68 دولارا بما يعادل 3.2 بالمئة إلى 109.75 دولارا للبرميل، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 100.69 دولارا للبرميل، بانخفاض 3.43 دولارا أو ​3.3 بالمئة.

