وزير الداخلية يرجئ زيارته إلى سوريا

صدر عن لوزير الداخلية والبلديات البيان الآتي:



بعد التواصل الذي جرى بين والبلديات ونظيره السوري أنس خطاب، أَبلغ الوزير خطاب الوزير تعذّر حضوره الاجتماع لأسباب خاصة طارئة.

وعليه، قرر الوزير الحجار إرجاء توجهه إلى إلى موعد لاحق.



يُشار إلى أن الوفد التقني المكلّف من والبلديات سيشارك ضمن الوفد الذي يرأسه .