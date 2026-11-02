تنبيه بشأن بيروت.. ماذا ستستهدف اسرائيل؟ (المدن)

أفادت صحيفة المدن نقلاً عن مصادر دبلوماسية، بأنّ " تلقّى تنبيهًا من احتمال تكرار الأيّام القاسية التي شهدتها خلال الحرب ، مع الإشارة إلى أنّ التصعيد المحتمل قد يمتدّ لأكثر من يوم".



