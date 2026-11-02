ما هي الانتخابات النصفية الأميركية.. وكيف ترسم حدود سلطة ترامب؟

يخوض الأميركيون غداً انتخابات نصفية ستحدّد موازين القوى في الكونغرس وهامش تحرّك الرئيس خلال العامين الأخيرين من ولايته، وسط سعي الديمقراطيين إلى انتزاع الأغلبية من الجمهوريين في أحد المجلسين أو كليهما.



ورغم أن اسم لن يكون على بطاقات الاقتراع، فإن النتائج قد تعزّز قدرته على تنفيذ أجندته، أو تضعه أمام معارضة قادرة على عرقلة مشروعاته وفتح تحقيقات في قرارات إدارته وأنشطته المالية.

ما المقاعد المطروحة للتصويت؟



تشمل الانتخابات جميع مقاعد الـ435، وتبلغ ولاية النائب عامين. وفي مجلس الشيوخ، حيث تستمر الولاية ست سنوات ويُجدَّد نحو ثلث المقاعد كل عامين، يجري التنافس في 2026 على 35 مقعداً: 33 ضمن المعتادة، ومقعدين في انتخابات خاصة لملء شغور وإكمال المدة المتبقية.



كيف تتوزع المقاعد حالياً؟



بحسب الأرقام الواردة في النص، يملك 218 مقعداً في مجلس النواب، مقابل 214 للديمقراطيين ومقعد واحد لمستقل، فيما يشغر مقعدان.



وفي مجلس الشيوخ، يشغل الجمهوريون 53 مقعداً، مقابل 45 للديمقراطيين ومستقلَّين يتكتلان معهم.



وبذلك، يسيطر الجمهوريون على المجلسين، لكن خسارة الأغلبية في أحدهما قد تعقّد تمرير أجندة وتمنح الديمقراطيين نفوذاً أكبر في مواجهة إدارته.



يخوض الأميركيون غداً انتخابات نصفية تحدّد موازين القوى في الكونغرس، وقد تمنح الرئيس هامشاً أوسع لتنفيذ أجندته، أو تضعه أمام أغلبية ديمقراطية تعرقل مشروعاته وتفتح تحقيقات في أداء إدارته وأنشطته المالية.



ورغم غياب اسمه عن بطاقات الاقتراع، ستؤثر النتائج في قدرته على التحرك خلال العامين الأخيرين من ولايته، مع سعي الديمقراطيين إلى انتزاع السيطرة على أحد مجلسَي الكونغرس أو كليهما.





ما هي الانتخابات النصفية؟



تُجرى في منتصف الولاية الرئاسية، وتتيح للناخبين تغيير موازين القوى في الكونغرس مع بقاء الرئيس في منصبه. ويشمل التصويت أيضاً انتخاب حكام ولايات ومسؤولين محليين، وسط تنافس تطغى عليه ملفات الاقتصاد والحرب والهجرة.





ما المقاعد المطروحة للتصويت؟



تشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب الـ435، وتبلغ ولاية النائب عامين. أما أعضاء مجلس الشيوخ، فتستمر ولايتهم ست سنوات، ويُجدَّد نحو ثلث المقاعد كل عامين.



وفي انتخابات 2026، يجري التنافس على 35 مقعداً في الشيوخ: 33 ضمن الدورة المعتادة، ومقعدين في انتخابات خاصة لملء شغور وإكمال المدة المتبقية.





كيف تتوزع المقاعد حالياً؟



يشغل الجمهوريون 218 مقعداً في مجلس النواب، مقابل 214 للديمقراطيين ومقعد واحد لمستقل، فيما يشغر مقعدان، بحسب بيانات مكتب كاتب المجلس الواردة في النص الأصلي.



وفي مجلس الشيوخ، يملك الجمهوريون 53 مقعداً، مقابل 45 للديمقراطيين ومستقلَّين يتكتلان معهم، ما يمنح الحزب السيطرة على المجلسين.





ماذا تعني النتائج لترامب؟



خسارة الجمهوريين الأغلبية في أحد المجلسين لن تُخرج ترامب من الرئاسة، لكنها ستصعّب تمرير قوانينه وموازناته، وتفرض عليه التفاوض مع الديمقراطيين.



ويشترك المجلسان في إقرار التشريعات والإنفاق، فيما ينظر مجلس الشيوخ أيضاً في تعيينات كبار المسؤولين والقضاة الفيدراليين.





هل تفتح النتائج باب التحقيقات والعزل؟



استعادة الديمقراطيين الأغلبية في أحد المجلسين تمنحهم السيطرة على لجانه، وتتيح لهم فتح تحقيقات واستدعاء شهود وطلب وثائق تتعلق بقرارات الإدارة وأعمال ترامب وعلاقاته المالية.



ويمكن إحالة نتائج التحقيقات إلى وزارة العدل، لكن ذلك لا يعني تلقائياً اتهامات جنائية، إذ يبقى قرار الملاحقة من اختصاص الجهات المختصة.



أما العزل، فيبدأ بتوجيه الاتهام في مجلس النواب، ثم المحاكمة في مجلس الشيوخ، حيث تتطلب الإدانة والعزل موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.