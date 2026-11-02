شبيهة قاذفة "B-2" الأميركية.. للمرة الاولى فوق بيروت (شاهد الفيديو)

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ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: لم أتخذ قرارا بعد بشأن إيران و طهران تريد اتفاقا
ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: لم أتخذ قرارا بعد بشأن إيران و طهران تريد اتفاقا
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