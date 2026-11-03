الوساطة مستمرة لإبعاد شبح التصعيد.. والرد غداً!

في المشهد السياسي ساعات مفصلية يعيشها والمنطقة، هكذا يصف مرجع أمني لبناني كبير الوضع، وينقل أن معطيات تبلغتها جهات لبنانية مفادها أن سترد يوم الأربعاء على المقترح القطري، وبالتالي إما اتفاق كبير جدا وأما ذاهبون الى أزمة أكبر من لبنان وبحجم الشرق الاوسط، وبالانتظار، وربطا بالمسار الحكومي اللبناني وتحديدا بالزيارة الوزارية الى .



فقد علمت الجديد أن هناك تبايناً في مقاربة ملف حركة دخول وخروج السوريين وإقاماتهم في ، حكوميا أيضا يؤكد المصدر الامني أن لا إحالة لملف شحنة المواد المتفجرة الى المجلس العدلي، إلا أن هذا القرار أعاد ترطيب العلاقة ببن وكل من رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزف عون من دون أن يعني ذلك وجود أي حوار له حاليا مع الطرفين ما عدا رسائل قصيرة متبادلة عبر وسطاء مكلفين.



أمنيا، وبعد التداول بتهديدات أو اجراءات حول بعض الكنائس أكد مرجع أمني للجديد أن لا خوف على دور العبادة، مع التأكيد أن كل من تم القاء القبض عليهم في الاونة الاخيرة في شمال لبنان تبين أنهم يعملون في تجارة الاسلحة من دون أي انتماء لاية مجموعات متطرفة.



على خط آخر تسلم لبنان رسميا الـ package القطري المرتبط بالكهرباء وهو عبارة عن عرض متكامل يتضمن توليد الطاقة واستجرار الغاز عبر وصيانة الشركة للpipe lines، كما منحة الارض لاقامة المعامل،وبحسب مصادر دبلوماسية فإن القرار بات في ملعب الحكومة التي من المفترض ان تضع القطري على الطاولة في أقرب جلسة لمجلس الوزراء، وخاصة أن الملف متكامل من ناحية العرض والكلفة، وهو يندرج تحت مسمى urgent.



دبلوماسيا، تستمر المساعي الاقليمية لبلورة مخرج يبعد شبح التصعيد، فيما تؤكد مراجع دبلوماسية معنية بالوساطة أن دول الخليج راغبة في السلام والاتفاق، كذلك الذي يرغب في الاتفاق ايضا.