بين نتنياهو وآيزنكوت.. ماذا ينتظر لبنان؟ (الجمهورية)

وصف مسؤول رفيع، لصحيفة الجمهورية، بأن "الوضع في دخل في مراوحة وجمود قد يستمران لفترة طويلة".

ورداً على سؤال قال: "لا يوجد في الأفق ما يؤشر إلى تحريك ملف في المدى المنظور، لا بالنسبة إلى المفاوضات المباشرة مع ولا بالنسبة إلى الاتفاق الاطاري، فكلا الأمرين مرتبطان بالحكومة ، فإن تشكّلت برئاسة ستعود الأمور إلى ما كانت عليه من مماطلات وتعقيدات مع حكومته السابقة، واما إذا ما تشكّلت برئاسة إيزنكوت، فربما يطرأ تغيير جوهري في المقاربة الإسرائيلية، وربما لنحو أكثر صعوبة وتعقيداً. وهذا الامر سيتبلور بعد تشكيل الحكومة أي بعد 42 يوماً من تكليف من سيشكّل حكومة إسرائيل، وهذه المهلة قابلة للتمديد، ما يعني أننا امام ثلاثة اشهر على الأقل من الجمود".



وخلص إلى القول: "في رأيي ملف لبنان مؤجّل إلى ما بعد الاتفاق الأميركي -الإيراني الذي سيحصل، لا اقول عاجلاً، بل اقول انّه سيحصل في نهاية المطاف".