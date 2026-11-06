من بينها الحد من نفوذ "حزب الله".. الضغط على بيروت مستمر! (اللواء)

أفادت صحيفة اللواء، أنه "يُطرح السؤال حول انعكاسات الانتخابات الأميركية وإمكانية تغير السياسة الأميركية المعتمدة حالياً تجاه ؟ حيث يعتبر الخبراء في السياسة الاميركية، ان جوهر السياسة الأميركية حيال لبنان مبني على استمرار الثوابت الاستراتيجية، والجوهر الأساسي للسياسة الأميركية تجاه لبنان لا يتغير عادة بتغير نتائج الانتخابات النصفية، فالخطوط العريضة المتعلقة بدعم استقرار المؤسسات (وعلى رأسها الجيش اللبناني)، والضغط باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، والحد من نفوذ «حزب الله»، محل توافق استراتيجي بين الحزبين والديمقراطي في الكونغرس طالما انه يلبي مصالح اسرائيل.