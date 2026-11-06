إرتفاع أم انخفاض؟.. إليكم أسعار المحروقات

في غرفة عمليات وحدة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي، يعرض ضباط الغرفة ملخصاً أمنياً لوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حول المستجدات الأمنية، وبصورة خاصة ما يتعلق بعمليات السلب خلال الأيام الأخيرة في العاصمة بيروت.
طوت السفينة SEAHORSE آخر فصول رسوها الاضطراري في مرفأ بيروت، في ختام عملية إغاثية وفنية متكاملة استمرّت عشرة أيام، بدأت بجنوحها قبالة صيدا في 25 تشرين الأول 2026، وانتقالها إلى قبالة مرفأ بيروت وإنقاذ أفراد من طاقمها، ثم إدخالها وتأمين رسوها وتفريغ حمولتها، وصولاً إلى إبحارها مجدداً في 5 تشرين الثاني.