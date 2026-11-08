الموجز الإخباري من قناة الجديد

وكالة فارس عن بحرية الحرس الثوري الإيراني: انفجارات وحرائق ضخمة في 3 ناقلات نفط مخالفة في مضيق هرمز منذ الصباح

وكالة فارس عن بحرية الحرس الثوري الإيراني: انفجارات وحرائق ضخمة في 3 ناقلات نفط مخالفة في مضيق هرمز منذ الصباح