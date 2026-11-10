مسؤول في وزارة الخارجية لمراسل الجديد بواشنطن: نتوقع تقديم المزيد من المساعدات مع إظهار الجيش اللبناني تقدماً ملموساً وقابلاً للقياس في تنفيذ الالتزامات التي تعهّد بها لبنان في إطار الإطار الثلاثي.