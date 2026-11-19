"ملف لبنان منفصل عن ايران".. التصعيد وارد؟ (الجمهورية)

أفادت صحيفة الجمهورية نقلاً عن ديبلوماسي أميركي تأكيده على الكلي بالانخراط الفاعل في المسار التفاوضي لتحقيق سلام مستدام بين وإسرائيل.



ونفى المصدر المزاعم عن تجميد مسار المفاوضات، لافتاً إلى تأجيل تقني فرضته الانتخابات في كل من والولايات المتحدة. وأكّد: "هذا المسار قد لا يمضي وقت طويل حتى يُستكمل بالتأكيد".

وعن موعد استئناف المفاوضات أوضح: "حالياً من السابق الحديث عن مواعيد محدّدة، لكنّ هذا المسار لن يتوقف. ولاسيما أنّ ترى ضرورة كبرى في إنهاء الوضع القائم".



ورداً على سؤال للجمهورية، أكّد ديبلوماسي رفيع، أنّه "على الرغم من الأجواء المشحونة، فإنّ خيار التصعيد الكبير هو الأضعف حتى الآن، لأنّ كل الأطراف تدرك أنّ هذا التصعيد لا يصبّ في مصلحة أي منهم".



ورداً على سؤال عن مدى ارتباط ملف بالملف ، أوضح: "خلافاً لما يقوله الإيرانيون وغيرهم، لا يوجد أي رابط على الإطلاق، فمسار لبنان مستقل، وبلغ مرحلة متقدّمة بتوقيع صيغة الإطار مع إسرائيل، الذي ترى الولايات المتحدة ضرورة لاستكمال مندرجاته التنفيذية من قبل كل الأطراف، وبالاتفاق بين كل الأطراف، مع التأكيد على أنّها ترغب في انسحاب إسرائيل".