"الجديد" تقدم باقة من أجمل المسلسلات خلال شهر رمضان المبارك

تقدم قناة "الجديد" باقة من أجمل المسلسلات اللبنانية والتركية، طيلة شهر رمضان المبارك، والتي تجمع بين الدراما والكوميديا، لتمضية أجمل الأوقات خلال الشهر الفضيل.

أبرز تلك المسلسلات:

- "عشرة عمر" من بطولة ماريتا الحلاني وجو صادر ونخبة من نجوم التمثيل في لبنان.

- "زوج تحت الاقامة الجبرية" من بطولة زياد برجي ونادين الراسي وهبة نور وغيرهم، وهو عمل لبناني سوري مشترك، يطغى عليه الطابع الكوميدي.

- "وجع القلب" و"طريق الحب" و"أغنية الحب" مسلسلات تركية تطرح قضايا مهمة في حبكة درامية، وذلك في عرض أول وحصري على الجديد.

- المسلسل السوري "باب الحارة 12"، وهو استكمال لقصص واحداث الجزء 12من العمل حيث تتصاعد الاحداث فينهاية 1945 وفي زمن الاحتلال الفرنسي لـ سوريا.

- المسلسل اللبناني الكوميدي "مسامير" من بطولة القدير صلاح تيزاني "ابو سليم".

- المسلسل اللبناني "زوجتي انا" من بطولة مازن معضم وجويل داغر وجيسكار ابي نادر وغيرهم.

بالاضافة الى برنامج "من الفقير الى الفقير" مع الاعلامية داليا كريم التي تحاول زرع البسمة على وجوه المواطنين ومساعدة المحتاجين في هذا الشهر الفضيل، في مختلف المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب.