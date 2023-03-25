أول تعليق لـ زياد برجي بعد قرار القضاء اللبناني بشأن أغنية "أنا وبس"

أصدر الفنان اللبناني زياد برجي، بيانا علق من خلاله على قرار القضاء اللبناني في ما يتعلق بقضيته مع الفنانة اللبنانية اليسا، بشأن أغنية "أنا وبس".

ونشر زياد البيان على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء فيه: "لا شك أن قرار العجلة الذي وصلنا اليوم كان مفاجئًا لنا، بما أننا لم نتبلغ عن وجود أي دعوى في هذا الموضوع ولم يتم الإستماع الينا أو بيان دفاعنا، وبالنتيجة إن جميع القرارات التي تصدر بهذه الطريقة هي قرارات مؤقتة والعبرة في الخواتيم".

هذا وكان قرار القضاء اللبناني جاء لمصلحة اليسا، حيث ربحت الدعوى التي رفعتها ضد زياد برجي وأحمد ماضي، إذ كتبت في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "بعدو القضاء اللبناني بخير بوجود قضاة نزيهين وشرفاء، الحقيقة بيّنت، "أنا وبس" "إلي وبس"!!.

وتابعت اليسا: "كُلّ الشكر لوكيلي القانوني المحامي مارك حبقة يلي آمن بقضيتي وبحّقي وتحدّى الباطل وردّلي حقّي "، خاتمة تغريدتها بالقول: "ما بصحّ إلاّ الصحيح".