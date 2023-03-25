احمد السقا يقع ضحية رامز جلال وينفعل عليه: يا ابن المجنونة

وقع الممثل المصري أحمد السقا، ضحية الحلقة الثانية من برنامج المقالب "رامز نيفر إند" الذي يقدمه رامز جلال، ولم يسلم من كلمات السخرية التي تلقاها من الاخير.

وفي التفاصيل، تم استقبال السقا من قبل الإعلامية اللبنانية كارلا حداد لافتتاح مطعم طائر في المملكة العربية السعودية، فيما كان رامز جلال يعلق: "معانا النهاردة أحمد السقا اللي غير مفاهيم الأكشن في مصر وغير صابونة ركبته مرتين، والنهارده لازم نوقفه عند حده ونعرفه أن فتحة الصدر ليها حدود"، مضيفا: "السقا عامل باب في سرته وبيقول للمذيعة أنا خاسس 12 كيلو أنت بتتقدملها ولا إيه؟ ألحقي يا مها".

هذا وتم إخبار السقا بأنه من المقرر أن يتذوق عددًا من الأطعمة من أجل تحديد الطعام الذي يتناوله في المطعم.

وعقب ذلك تسلق "السقا" الونش مع كارلا حداد وشعر ببعض القلق، وعقب جلوسه فوجئ بأنه مطعم طائر، وبدأ بتذوق الطعام، ثم فاجأ رامز جلال "السقا" بإخراج سمكة كبيرة حيّة، ليبدأ المطعم في الانهيار وسط رعب كبير من الضيف، وسقوط الطاولات والأطباق، وسط صراخ الكومبارس والضيف، وكان أحد هؤلاء رامز جلال.

وبعدها، كشف رامز جلال عن هويته، فبدأ أحمد السقا بتهديده ، الا ان جلال أمسك بعصا كهربائية لتهديد السقا في حال رفض الإجابة عن أسئلته، وكشف بعضا من الأسرار التي تجمعهما، وعندما تحدث جلال عن إحداها طالبه السقا بعدم البوح مرارا وتكرارا، قائلا له "يا ابن المجنونة"، ثم اضطر السقا للحديث عن السر.