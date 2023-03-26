احلام توجه رسالة لـ ماغي بو غصن و دانييلا رحمة بسبب للموت 3: كنت افتكر انه خلاص

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن اعجابها بأداء الممثلتين اللبنانيتين ماغي بو غصن ودانييلا رحمة في الجزء الثالث من مسلسل للموت الذي يعرض حاليا على الشاشات العربية.

واشادت احلام بالمشاهد التي تلعبها الممثلتين، مشيرة الى انها لم تحبذ وجود جزء ثالث في ابدئ الامر، الا انها وبعد رؤية الحلقة الاولى، غيرت رأيها.

وكتبت احلام في تغردية عبر تويتر: "ماغي بو غصن و دانييلا رحمه العام لما شفت مسلسل للموت كنت افتكر ان خلاص وش بيعملون في سيزن 3 هالسنه بحس كأن المسلسل هو الحلقه الاولى من للموت3 انتوا رائعين بصراحه اقوى حتى من سيزن2 للموت2 إستمروا المسلسل ابدااااع وفيه تشويق وانا من المعجبين ايضاً بالممثلة ورد الخال الحمد لله انها موجوده بينكم. بحببببكم".

من جهتها ردت ماغي بو غصن قائلةً: "الغالية ام فاهد. شكراً على كلامك يا ملكة الذوق والمحبة والفن الحلو. مشاهدة ممتعة حبيبتي".