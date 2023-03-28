مواجهة في الشارع بين كاريس بشار وجورج خياز في "النار بالنار" تتصدر التريند

اثار كل من الممثلة السورية كاريس بشار والممثل اللبناني جورج خباز ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بسبب مشهد من مسلسل "النار بالنار" الذي يقومان ببطولته الى جانب الممثل السوري عابد فهد ويعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي.

وفي تفاصيل المشهد، فإنه يشهد حوارا صادما بين كاريس وجورج بسبب واقع اللاجئين السوريين في لبنان، وتحديداً بسبب إشكال وقع على خلفية رفع يافطة مكتوب عليها "يمنع تجوال السوريون بعد الساعة الثامنة مساء".

وفي الحوار يقول جورج لكاريس:"انتو جايين هيك وقحين ما عندكن جنس الحيا، إلك عين تحكي انت؟ ماضيكن معنا بشع وحاضركن على ابشع، انا محلك بحط راسي بالأرض".

وبدورها ردت عليه كاريس بالقول:"اول شي مو نحنا اللي اجيناكم بكيفنا، انتو اللي بعتو ورانا، وتاني شي لولانا كنتو هبرتو بعض".

وعاد ورد عليها جورج بالقول:"نحن بعتنا وراكن على اساس قوات ردع عربية صار بدو مين يردعكن، قعدتو عنا 30 سنة عم تردعوا مدري مين ومدري شو، بعدين لما خلصت الحرب بقيتوا ميّقطين على قلبنا متل الكابوس، شو بتعرفي عن المدفون، شو بتعرفي عن ضهر البيدر، عن عنجر؟ انت شي مرة قاعدة على ربطة الخبر لما يقشطك ياها ابو سن دهب تبع الحاجز، كنا اذا اخدنا نفس يشلحونا نصوا، إلك عين تحكي كمان".

وعادت وقاطعته كاريس بالقول:"ما بدها كل هالموشحات، حمال حالك ونزال عالشام وورجينا المراجل، ليقاطعها هو قائلا:"ما بدي انزل عالشام، روحي انت عالشام".

وفي ختام المشهد تستهزء كاريس من الجملة المكتوبة في اليافطة قائلة لجورج:"بيكتبوها سوريين مو سوريون يا مثقف يا فهيم يا فينيقي".

وقد تفاعل كثير من المتابعين مع هذا المشهد، اذ اثنوا على اداء كل من كاريس بشار وجورج خباز.

وكان من التعليقات " انا متابع النار بالنار عشان كاريس بشار الصراحه احب تمثيلها ولحد الان عامله دور كثير قوي".

واضاف متابع اخر:" اداء كاريس بشار بمسلسل النار بالنار اقوى اداء بكل المسلسلات هالسنه".

واضافت اخرى:" ماضيكم معنا بشع وحاضركم أبشع المشهد يفوووووز".

وكتبت متابعة ايضاً:" المشهد المنتظر بين كاريس وجورج أسطوري، أداء حضور شخصية قوة ،الشرارة الأولى ولعت مين راح ينحرق أكتر بهي النار خليكم ناطرين على أحر من الجمر ،الجحيم فتحت أبوابه والنار بالنار والبادي أظلم".