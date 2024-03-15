الدولار يتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع

انخفض اليّن مقابل الدولار، الجمعة بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إنه من السابق لأوانه إعلان النصر في المعركة ضد التضخم، إلا أن الدولار انخفض مقابل اليورو بعد بيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع.



