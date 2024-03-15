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إقتصاد

الدولار يتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع

2024-03-15 | 07:50
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الدولار يتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع
الدولار يتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع

ارتفع "الدولار" الجمعة، ويتجه لإنهاء سلسلة من الخسائر استمرت ثلاثة أسابيع بعدما أشارت بيانات التضخم الذي جاء أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة إلى زيادة احتمال أن يؤجل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة.

واستقر "الين" مع شعور المتعاملين بالقلق قبيل اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل الذي قد يتبنى فيه تحولا تاريخيا والابتعاد عن سياسة أسعار الفائدة السلبية على افتراض أن الشركات اليابانية سترفع الأجور بنسبة كبيرة كما هو متوقع

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