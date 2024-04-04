الذهب يسجل ارتفاعاً قياسياً جديداً.. كم بلغ؟

وقال باول إن أرقام التضخم الأخيرة - رغم أنها أعلى من المتوقع - لم "تغير بشكل جوهري" الصورة العامة، وفقا لخطابه الذي ألقاه يوم الأربعاء في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا. وأشار إلى أن صناع القرار سينتظرون ظهور علامات أوضح على انخفاض التضخم قبل خفض أسعار الفائدة. تعتبر المعدلات المنخفضة إيجابية بشكل عام بالنسبة للذهب لأنه لا يدر أي فائدة.

وارتفع الذهب بما يصل إلى 0.9% إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 2301.21 دولار للأونصة. وبينما كرر باول نهج الانتظار والترقب الذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن مسار خفض أسعار الفائدة للبنك المركزي الأميركي يظل دون تغيير. وقال بارت ميليك، الرئيس العالمي لاستراتيجية السلع الأساسية في شركة تي دي سيكيوريتيز، إن هذا "أمر إيجابي للغاية بالنسبة للذهب لأنه يشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض بشكل كبير قبل الوصول إلى هدف التضخم"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ".