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إقتصاد

أسعار النفط تتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنحو واحد بالمئة

2024-04-12 | 01:47
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أسعار النفط تتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنحو واحد بالمئة
أسعار النفط تتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنحو واحد بالمئة

سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، في ظل تصاعد للتوتر في الشرق الأوسط مما يرفع احتمالات تعطل الإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط، غير أن الأسعار تتجه لتكبد خسارة أسبوعية وسط توقعات بتراجع عدد التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا بما يعادل 0.57 بالمئة إلى 90.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 85.63 دولار.

ولا تزال أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، إذ يتجه برنت وغرب تكساس الوسيط للانخفاض بأكثر من واحد بالمئة.  

أسعار النفط تتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنحو واحد بالمئة

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