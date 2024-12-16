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إقتصاد

الليرة السورية ترتفع أمام الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بالأسد

2024-12-16 | 04:08
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الليرة السورية ترتفع أمام الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بالأسد
الليرة السورية ترتفع أمام الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بالأسد

تحسن سعر صرف الليرة السورية في مقابل الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد وهروبه من سوريا، وفق ما أفاد صرافون وتجار وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، على وقع دخول العملة الأجنبية الى البلاد وبدء التعامل بها علانية في الأسواق.

ومع اقتراب الفصائل المعارضة من دمشق، عشية إسقاط الأسد، سجل سعر الصرف في السوق الموازية مستوى قياسيا بلغ ثلاثين ألف ليرة في مقابل الدولار، بعدما كان ثابتا لأشهر عند 15 ألف ليرة.

وتراوح سعر الصرف، الإثنين، في دمشق بين عشرة و12 الفا، وفق صراف وتاجر مجوهرات وموظف استقبال في فندق بارز. وقال سائق سيارة أجرة لبنانية لوكالة فرانس برس إنه باع الدولار بسعر تسعة آلاف ليرة سورية قبيل عبوره الحدود من لبنان الى سوريا.

الليرة السورية ترتفع أمام الدولار بعد أسبوع من الإطاحة بالأسد

إقتصاد

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إقتصاد سوريا

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وتترقب الأسواق نتيجة الانتخابات المحتملة المثيرة للجدل، بالإضافة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المتوقع أن يقرر خفض أسعار الفائدة.

وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي عند 2790.15 دولار. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2746.20 دولار عند التسوية.

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وتترقب الأسواق نتيجة الانتخابات المحتملة المثيرة للجدل، بالإضافة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المتوقع أن يقرر خفض أسعار الفائدة.

وسجل الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي عند 2790.15 دولار. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2746.20 دولار عند التسوية.

فيما تراجعت أسعار الدولار 0.4%، مما يزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الأجانب.

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