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إقتصاد

رويترز: سندات لبنان الدولية ترتفع بأكثر من سنت ليجري تداولها عند أكثر من 18 سنتا للدولار بعد تشكيل الحكومة الجديدة

2025-02-10 | 03:53
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رويترز: سندات لبنان الدولية ترتفع بأكثر من سنت ليجري تداولها عند أكثر من 18 سنتا للدولار بعد تشكيل الحكومة الجديدة
رويترز: سندات لبنان الدولية ترتفع بأكثر من سنت ليجري تداولها عند أكثر من 18 سنتا للدولار بعد تشكيل الحكومة الجديدة

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رويترز: سندات لبنان الدولية ترتفع بأكثر من سنت ليجري تداولها عند أكثر من 18 سنتا للدولار بعد تشكيل الحكومة الجديدة

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بعد تشكيل الحكومة.. إرتفاع ملحوظ لسندات لبنان الدولية
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