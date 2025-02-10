رويترز: سندات لبنان الدولية ترتفع بأكثر من سنت ليجري تداولها عند أكثر من 18 سنتا للدولار بعد تشكيل الحكومة الجديدة

شهدت سندات لبنان الدولية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم حيث سجلت زيادة بأكثر من سنت واحد بعد تشكيل الحكومة الجديدة يوم السبت الماضي.
أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن مواطنيه قد يشعرون "بألم" اقتصادي بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها على شركائه التجاريين الرئيسيين، لكنه اعتبر أن تأمين المصالح الأميركية "يستحق هذا الثمن".
أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" الى أن التوقعات لعام 2025 غير واضحة بسبب المخاوف من حرب تجارية محتملة، خاصة في ظل تهديدات الرئيس الأميركي ترامب بفرض رسوم جمركية، ما قد يبطئ النمو.