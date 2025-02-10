رويترز: سندات لبنان الدولية ترتفع بأكثر من سنت ليجري تداولها عند أكثر من 18 سنتا للدولار بعد تشكيل الحكومة الجديدة

أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" الى أن التوقعات لعام 2025 غير واضحة بسبب المخاوف من حرب تجارية محتملة، خاصة في ظل تهديدات الرئيس الأميركي ترامب بفرض رسوم جمركية، ما قد يبطئ النمو.