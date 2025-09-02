قفزة قياسية في أسعار الذهب

سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مستفيدا من زيادة الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، بينما ارتفعت الفضة فوق 40 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.





